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الثلاثاء، 14-05-2024 08:16 ص

الولايات المتحدة تقدر أن قوات الاحتلال حشدت قوات كافية لاجتياح رفح خلال أيام

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الوكيل الإخباري- قدرت الولايات المتحدة أن قوات الاحتلال الاسرائيلي حشدت ما يكفي من القوات على أطراف رفح جنوبي قطاع غزة، للمضي قدما في اجتياح واسع للمدينة خلال أيام، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

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لكن اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين كانا غير متأكدين مما إذا كانت قوات الاحتلال قد اتخذت قراراً نهائياً بشن هجوم كبير على رفح، ووصفا الخطوة إن تمت بـ "تحدي مباشر للرئيس جو بايدن".


وحذر أحد المسؤوليْن من أن قوات الاحتلال لم تقترب بعد من اتخاذ الاستعدادات الكافية، بما في ذلك بناء البنية التحتية المتعلقة بالغذاء والنظافة والمأوى، قبل احتمال إجلاء أكثر من مليون من سكان غزة الذين يقيمون حالياً في رفح.


وكانت الولايات المتحدة أطلقت تحذيرات متكررة لقوات الاحتلال من شن هجوم كبير في رفح المكتظة بالسكان.


والأسبوع الماضي، أعرب بايدن نفسه عن هذا التحذير بأكثر عباراته وضوحاً حتى الآن، حيث تحدث لـ "سي إن إن" عن نية الولايات المتحدة حجب بعض شحنات الأسلحة الإضافية إلى إسرائيل إذا قررت غزو رفح.



 




 

 


 

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