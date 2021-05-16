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الأحد، 16-05-2021 11:50 ص

اليوم السابع .. قصف مدفعي عنيف على شرقي قطاع غزة

مدفعي


الوكيل الإخباري - يشهد قطاع غزة المحاصر، الأحد، قصفا مدفعيا عنيفا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلقت زوارق حربية إسرائيلية عددا من القذائف صوب شاطئ بحر السودانية شمال غرب القطاع، بحسب مصادر فلسطينية.

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وأضافت المصادر أن الطيران الحربي لقوات الاحتلال دمّر في قصفه عمارة سكنية في شارع اليرموك وسط مدينة غزة، فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف القطاع.


ويتعرض القطاع لليوم السابع على التوالي لغارات مكثفة من الطيران الحربي ومن الزوارق الحربية، ومن دبابات الاحتلال، موقعاً دماراً في الأبراج السكنية والمؤسسات الحكومية والأهلية والبنى التحتية.


وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ الاثنين الماضي، إلى 174 شهيدا، من بينهم 47 طفلا، و 29 سيدة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.


 




 

 


 

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