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السبت، 18-05-2024 09:21 ص

اليوم الـ 225 .. جرحى في قصف الاحتلال لمناطق عدة من قطاع غزة تركزت في رفح

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الوكيل الإخباري- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 225 على التوالي، عدوانها وقصفها لمناطق عدة في قطاع غزة، تركزت في مدينة رفح جنوباً، وخلفت عشرات الشهداء والجرحى.

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وأفاد مراسل "وفا"، بإصابة 3 فلسطينيين على الأقل عقب قصف من طائرات حربية إسرائيلية، بالقرب من المستشفى الإماراتي غرب مدينة رفح.


وكان فلسطينيان، استشهدا فجراً، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلاً وسط المدينة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شرق ووسط المدينة.


كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، إثر إطلاق آليات جيش الاحتلال النيران بكثافة صوبهم، بالتزامن مع قصف مدفعي جنوب شرق رفح، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الكويت التخصصي غرباً.


وقال مراسل "وفا"، إن طائرات الاحتلال أطلقت النيران بكثافة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين الفلسطينيين، كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منطقة "ميراج" شمال رفح.


ونقل المراسل عن مصادر طبية، أن آليات جيش الاحتلال الاسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع استهدف شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، فيما استهدف القصف الصاروخي منزل عائلة اصليح في منطقة معن بخان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات نقلت على إثرها إلى مستشفى غزة الأوروبي في المدينة.


وأطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيرانها، تزامناً مع قصف مدفعي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين، نقلوا على إثرها إلى مستشفى المعمداني.




 




 

 


 

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