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الأحد، 09-06-2024 09:27 ص

اليوم الـ 247 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على غزة

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الوكيل الإخباري- أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة، صباح اليوم الأحد، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والذي يدخل يومه الـ247.

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وأفاد مراسل "وفا" ، بأن عددا من الإصابات وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة أبو دقة شرق دير البلح.


وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً لعائلة البشيتي في مخيم المغازي، دون معرفة التفاصيل بعد، فيما تواصل إطلاق النار شرق مخيم البريج.


وجنوب القطاع، سُمِعَ دوي أصوات انفجارات عنيفة وإطلاق رصاص من قبل الاحتلال في أماكن متفرقة بمدينة رفح،


فيما شهدت أحياء الزيتون، وتل الهوا، والصبرة بمدينة غزة، قصفاً مدفعياً وإطلاق نار من دبابات الاحتلال المتمركزة في منطقة محور "نتساريم".


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 36801 فلسطينيًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 83680 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.





 




 

 


 

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