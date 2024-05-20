الإثنين 20-05-2024
الوكيل الاخباري
 

دول عربية تعزي بوفاة الرئيس الايراني

الملك يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

لأول مرة .. غرام الذهب 21 يصل في الأردن إلى 49 دينارا

مجلس صيانة الدستور في ايران : الرئيس المقبل سيتولى مهام الرئاسة لأربع سنوات

فيديو- مقطع متداول للحظة العثور على جثمان الرئيس الايراني

إعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

حماس تعزي إيران بوفاة رئيسي ومرافقيه

توضيح حول تأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان للشهر الحالي

إعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

فيديو- الهلال الأحمر الإيراني يعلن العثور على جثامين من كانوا على متن المروحية

الإثنين، 20-05-2024 08:45 ص

اليوم الـ227 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على قطاع غزة

FSMTZ5HLWVMGVJJUZT3NDVRWBM


الوكيل الإخباري- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ227 على التوالي، عدوانها وقصفها لمناطق عدة في قطاع غزة، مخلفةً عشرات الشهداء والجرحى.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة، أطلقت قذائف على المناطق الشرقية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.


وشن طيران الاحتلال الحربي غارتين على الأقل، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.


وكان ثلاثة شهداء وصلوا أمس إلى مستشفى المعمداني، جراء قصف لطائرات الاحتلال على محيط مسجد الشيخ زكريا بحي الدرج وسط مدينة غزة.


ونفذت طائرات الاحتلال الحربية غارة على منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
واستشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة العطار في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ الرضوان شمال مدينة غزة.


وأفاد مراسل "وفا" ، بأن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لحي الزيتون في مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق طائرات أباتشي الحربية النار على مخيم جباليا شمالاً.


واستشهد 6 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية لعائلة لبد في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.


وأضاف أن طيران الاحتلال الحربي شن غارة على منطقة أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واستهدف منزلاً شرق مخيم البريج.


وجنوباً، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية لعائلة خفاجة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد الفلسطيني أيمن حمدان خفاجة، وزوجته لطيفة إبراهيم، وطفلتهما تقى (عام وثلاثة شهور).


وأشار إلى أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت عدة قذائف، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة قبالة شاطئ بحر مدينة رفح.


وقصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.


ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,456 فلسطينياً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,476 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض."




 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

استشهاد الأسير المحرر فاروق الخطيب من رام الله

غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb

الاحتلال يدفع بلواء عسكري رابع للقتال في رفح

main_image664a04cd75f4f

حريق ضخم بمستوطنة هارحوما جنوبي القدس

111

قناة إسرائيلية: إدخال لواء عسكري رابع للقتال في رفح

gaza1

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 35456 منذ 7 أكتوبر

111

مسيرات الاحتلال تطلق النار على صحفيين شرق رفح

أخبار متعلقة
111

قناة إسرائيلية: إدخال لواء عسكري رابع للقتال في رفح

معبر رفح.jpg-c36f2b76-7312-4286-8415-7ad4b7f81439

لليوم الـ13 على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

image

بإغلاقه المعابر.. الاحتلال ينفذ إبادة جماعية جديدة بغزة

thumbs_b_c_8771ab8b9c38c7a082a6655b6888252b

اليوم الـ216 .. آخر تطورات عدوان الاحتلال المستعر على قطاع غزة

gaza_destr

الاحتلال يفرج عن 64 معتقلا من غزة بينهم جثمان شهيد ومصاب بجروح بالغة

576832

عملية في رفح أو هدنة في غزة.. الحسم خلال 48 إلى 72 ساعة