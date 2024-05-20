اليوم الـ227 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ227 على التوالي، عدوانها وقصفها لمناطق عدة في قطاع غزة، مخلفةً عشرات الشهداء والجرحى.

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وأفادت مصادر ، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة، أطلقت قذائف على المناطق الشرقية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.



وشن طيران الاحتلال الحربي غارتين على الأقل، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.



وكان ثلاثة شهداء وصلوا أمس إلى مستشفى المعمداني، جراء قصف لطائرات الاحتلال على محيط مسجد الشيخ زكريا بحي الدرج وسط مدينة غزة.



ونفذت طائرات الاحتلال الحربية غارة على منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة العطار في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ الرضوان شمال مدينة غزة.



وأفاد مراسل "وفا" ، بأن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لحي الزيتون في مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق طائرات أباتشي الحربية النار على مخيم جباليا شمالاً.



واستشهد 6 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية لعائلة لبد في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وأضاف أن طيران الاحتلال الحربي شن غارة على منطقة أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واستهدف منزلاً شرق مخيم البريج.



وجنوباً، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية لعائلة خفاجة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد الفلسطيني أيمن حمدان خفاجة، وزوجته لطيفة إبراهيم، وطفلتهما تقى (عام وثلاثة شهور).



وأشار إلى أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت عدة قذائف، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة قبالة شاطئ بحر مدينة رفح.



وقصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,456 فلسطينياً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,476 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض."









