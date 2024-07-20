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السبت، 20-07-2024 08:43 ص

اليوم الـ288 .. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة براً وبحراً وجواً

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الوكيل الإخباري- استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، في اليوم الـ288 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

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وأفاد مراسل "وفا" ، بأن مدفعية الاحتلال قصفت حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ونقل مسعفون من الهلال الأحمر 6 شهداء جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في محيط كلية المجتمع بالحي، إلى مستشفى المعمداني.


كما نقل مسعفون 6 شهداء و10 جرحى، في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية تعود لعائلة عياد بمريع أبو الأمين بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة، فيما لا يزال البحث جاري عن مفقودين.


وأشار مراسل "وفا"، إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين انتشلوا جثامين 4 شهداء من الفلسطينيين، هم ياسين الشريحي وزوجته وأطفاله، وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الشريحي بالمخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، نقلوا إلى مستشفى العودة في المخيم.


وأوضح أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا مأهولا بالسكان يعود لعائلة أبو سدرة بالنصيرات مخيم 2، في محيط مسجد مراد الطلاع وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، فيما لا يزال البحث جاري عن مفقودين.
واستهدف الاحتلال منزل يعود لعائلة أبو جاسر بمنطقة العلمي بمخيم جباليا وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.


واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة البطران بمخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا مأهولا بالسكان في محيط دوار الشهداء بالمخيم.


وجنوباً، فجرت قوات الاحتلال أحياء سكنية غرب مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.


وقال المراسل إن طواقم الإسعاف، نقلت شهيداً جراء استهدافه من قبل طائرة مسيرة للاحتلال وهو يقود دراجة هوائية في شارع 5 شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى مستشفى ناصر.


وتواصل قوات الاحتلال عدوانها براً وبحراً وجواً على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,848 فلسطينياً، وإصابة 89,459 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


 




 

 


 

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