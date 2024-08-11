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السير : تحويل السير القادم من الرابية نحو دوار الواحة
الأميرة دانا فراس ترعى الحفل الختامي للبرنامج التدريبي "تراثنا" بجامعة اليرموك
"التربية" تعلن استكمال استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد
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التعليم العالي توضح بشأن صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط
الصرافين: عودة المغتربين واستمرار الحرب على غزة وراء انخفاض الحوالات
ادارة الأرصاد الجوية : لا مؤشرات على موجات حارة حتى 20 آب
فلسطين
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مقتل مستوطن وإصابة آخر في عملية إطلاق نار
المستشار الألماني يؤكد لنتنياهو ضرورة وقف إطلاق النار
تهجير أكثر من 75 ألف شخص من جنوب غزة خلال أيام
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تمزق بالرباط الصليبي للاعب الفيصلي الجديد
الموت يفجع لاعب نادي الوحدات بهاء فيصل
النشامى يلتقي كوريا الشمالية وديا تأهبا لتصفيات كأس العالم
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أخبار الشركات
قوة السرد القصصي الرقمي في الاتصال التسويقي المتكامل
"سامسونج إلكترونيكس" تفتتح "The Galaxy Lounge" في معرضها الكائن في عبدون بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين
كابيتال بنك يفوز بجائزة "أفضل تطبيق بنكي في الأردن 2024" من مجلة الأعمال الدولية International Business Magazine
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