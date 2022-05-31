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الثلاثاء، 31-05-2022 09:13 ص

اليونيسف تعلن استشهاد 13 طفلا فلسطينيا منذ مطلع العام

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الوكيل الاخباري- أعلنت منظمة "اليونيسف"، استشهاد 13 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ شهر يناير 2022.

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وأشارت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيدة أديل خضر، إلى أن طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 14 عاما، استشهد في بيت لحم.

وهو ثالث طفل فلسطيني يستشهد خلال هذا الأسبوع"، مضيفة: "كما استشهد 13 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام – أي حوالي ضعف العدد مقارنة بالعام الماضي".

وأكدت أن "الطفل هو طفل، يجب حماية حقوقه من قبل كافة الأطراف."

كما دعت إلى عدم استهداف الأطفال، قائلة: "لا ينبغي مطلقا تعريض الأطفال للأذى أو العنف".

وقد أعلنت "اليونيسف"، أن وفدا من مبادرة إيكو الشرق الأوسط، وهي الذراع الإنساني للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد زار الأسبوع الماضي المدارس التي تم إصلاحها مؤخرا في غزة.

وأضافت: "بفضل دعم الاتحاد الأوروبي، تواصل اليونيسف في فلسطين مساعدة الأطفال الفلسطينيين لتلبية احتياجاتهم الأساسية والتعليمية لتحقيق إمكاناتهم".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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