انتشال جثامين 50 شهيدا من مخيم جباليا

الوكيل الإخباري- انتشلت فرق الإسعاف والدفاع المدني جثامين أكثر من 120 شهيدًا، لليوم الثالث على التوالي، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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وأفاد مراسل "وفا" بأن الطواقم تمكنت من انتشال جثمان 50 شهيدًا، بعد أن انتشلت أكثر من 70 شهيدًا، بينهم 20 طفلًا يوم الجمعة الماضي، فيما تواصل البحث عن عشرات المفقودين بين ركام المنازل ومراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات، التي لم تسلم من القصف والتدمير، وحتى عيادات ومقرات ومراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التي لم تسلم هي الأخرى من آلة التخريب.



وتكشفت بشاعة الفظائع والجرائم التي ارتكبها الاحتلال، وحجم الدمار والتخريب المهول الذي ألحقته بمنازل الفلسطينيين، والمنشآت الخدماتية والمرافق العامة، بعد تراجع الآليات العسكرية من بلدة جباليا ومخيمها، وبلدة بيت لاهيا المجاورة شمالًا.



