الثلاثاء 11-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 11-06-2024 09:12 ص

انتشال عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال بمدينة غزة

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الوكيل الإخباري- انتشلت طواقم الدفاع المدني عدداً من الشهداء صباح اليوم الثلاثاء، ولا زال البحث جارٍ عن مفقودين من تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال بالقصف في حيي الشيخ رضوان والدرج بمدينة غزة.

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وأفاد مراسل "وفا" ، بانتشال شهيد وعدد من الجرحى نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو علبة" بمنطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ولا زال البحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض، وتم نقل الشهيد والجرحى إلى مستشفى المعمداني في المدينة.


كما تم انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض منزل لعائلة عاشور بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي الدرج وسط مدينة غزة، وتم نقلهم أيضاً إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.


واستُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة الماضية وفجر اليوم، في قصف للاحتلال غرب مخيم النصيرات.


وأعلن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عن وصول 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً لعائلة التلباني في منطقة الزوايدة وسط القطاع.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها براً وبحراً وجواً على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37124 فلسطينياً، وإصابة 84712 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


 




 

 


 

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