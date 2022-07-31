انخفاض حاد على أسعار الوقود في "إسرائيل" الليلة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية، يوم الأحد، عن تخفيض أسعار المحروقات بشكل كبير ابتداءً من هذه الليلة.

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وذكرت القناة "12" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن أسعار الوقود ستنخفض الليلة بواقع أكثر من شيقل ونصف للتر الواحد.



وأشارت إلى أن سعر لتر البنزين 95 أوكتان سينخفض من 8.08 شيكل اليوم إلى 6.54 شيقل منتصف هذه الليلة.



ويأتي الانخفاض الحاد على ضوء تراجع أسعار النفط العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى تمديد وزارة المالية الإسرائيلية إعفاءً جزئيًا بنصف شيكل على كل لتر من ضريبة البلو.

صفا