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الخميس، 23-05-2024 01:59 م

اندلاع حرائق بالجليل الأعلى إثر صواريخ أطلقها حزب الله

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الوكيل الإخباري- اشتعلت حرائق في مناطق بالجليل الأعلى جراء صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني من جنوب لبنان.

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وبثت منصات إسرائيلية مشاهد تظهر تصاعد الدخان ومحاولات لإطفاء حريق اندلع في مستوطنة أييليت هاشاحار الإسرائيلية، وقالت إنه بسبب سقوط صاروخ.


وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بإطلاق 30 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، مشيرة إلى أنه تم اعتراض عدد منها دون وقوع إصابات.



 




 

 


 

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