اندلاع حريقين في جبال القدس

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلامية صهيونية ، يوم الأربعاء، باندلاع حريقين في منطقة جبال القدس، مشيرة إلى أن أطقم الإطفاء تعمل على إخمادهما بمساعدة أربع طائرات.



وأشارت الوسائل إلى إن هناك قلقا كبيرا من انتشار الحرائق إلى مناطق قريبة من المستوطنات، لافتا إلى أنه حتى الساعة لم تتم السيطرة الكاملة على الحريق.

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وقالت ، إنه بسبب خطورة انتشار النيران شرعت قوات الشرطة في إخلاء سكان مستوطنة "معاليه هحميشة".





ولفتت إلى توقف حركة القطارات إلى القدس حتى إشعار آخر، كما سيتم إيقاف جميع القطارات في طريقها إلى المنطقة في مطار بن غوريون.



المصدر- روسيا اليوم



























