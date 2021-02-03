انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في بيت لحم

الوكيل الإخباري - انطلقت في بيت لحم، اليوم الأربعاء، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، بدءا من الطواقم الطبية والصحية التي تتعامل مع المرضى المصابين بالفيروس.

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وقال مدير صحة بيت لحم شادي اللحام، "نطلق اليوم حملة التطعيم للطواقم الطبية التي تعمل من مسافة الصفر مع المصابين بفيروس كورونا في أقسام العلاج أو مراكز السحب والعينات، وعليه سيكون هناك تطعيم ما يقارب 150 من الكوادر الطبية".



وأضاف، بعد ذلك سيتم توسيع تطعيم الطواقم الصحية، وسيكون تطعيم الأشخاص التي تزيد أعمارهم على 60 عاما ويعانون من أمراض مزمنة، ثم تغيير في الفئات العمرية بناء على اكتمال الخطة".



وتعتبر محافظة بيت لحم الثانية التي يبدأ فيها حملة التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا، بعد محافظة رام الله والبيرة.

المصدر : وفا

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