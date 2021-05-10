انطلاق صفارات الإنذار في القدس المحتلة وسماع دوي عدة انفجارات



الوكيل الاخباري -

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أعلن الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة، الاثنين، إطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة.ودوت صفارات الانذار في عدة مناطق في البحر الميت وجنوب اريحا وتل ابيب والخضيرة، كما جرى إلغاء جلسة الكنيست الإسرائيلي ونقل أعضائه إلى منطقة محمية بعد إطلاق الصواريخ على القدس"وأكد شاهد من رويترز: سماع انفجارات في القدس بعد انطلاق صفارات الإنذار، فيما أكد التلفزيون الإسرائيلي سقوط صواريخ في منطقة بالقدس.وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ على إسرائيل".