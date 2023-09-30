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السبت، 30-09-2023 11:52 ص

انطلاق فعاليات الذكرى الـ23 لهبة القدس والأقصى داخل أراضي 48

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الوكيل الاخباري - انطلقت في المدن والبلدات الفلسطينية بأراضي عام 1948، صباح اليوم السبت، فعاليات إحياء الذكرى الـ23 لهبة القدس والأقصى، التي استهلت بزيارة أضرحة الشهداء والنصب التذكارية تخليدا لذكراهم، على أن تتوّج بمسيرة مركزية في مدينة سخنين.

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واندلعت الهبة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000، ردا على اقتحام المتطرف أريئيل شارون، لباحات المسجد الأقصى، برفقة مئات الجنود وعناصر شرطة الاحتلال.


وارتقى في حينه 13 شهيدا هم: رامي غرّة من جت المثلث، وأحمد صيام جبارين من معاوية، ومحمد جبارين، ومصلح أبو جراد من أم الفحم، ووسام يزبك، وإياد لوابنة، وعمر عكاوي من الناصرة، ومحمد خمايسي من كفركنا، ورامز بشناق من كفر مندا، وعماد غنايم، ووليد أبو صالح من سخنين، وعلاء نصار، وأسيل عاصلة من عرابة.

 

وفا


 




 

 


 

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