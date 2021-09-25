انطلاق فعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا الـ19

الوكيل الاخباري - انطلقت، مساء السبت، فعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا الـ19، عبر الإنترنت، تحت شعار "القدس توحدنا والعودة موعدنا"، بمشاركة شخصيات فلسطينية وعربية وأوروبية.



وقال رئيس المؤتمر أمين أبو راشد إن مؤتمـر فلسطينيي أوروبـا يعود للانعقاد في نسخته الجديدة بظـل جائحة كورونا التـي عمت القـارة الأوروبية والعالم، ليبقـى صوت شعبنا في المنافي الأوروبية حاضرًا بكل المواسم ومتفاعـلا مع قضيته العادلة التي تستعصي على الإلغاء والتجاوز.

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