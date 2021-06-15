انطلاق مسيرة الأعلام الاستفزازيّة وإصابات خلال مواجهات بالقدس المحتلة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

انطلقت “مسيرة الأعلام” الاستفزازيّة في القدس المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء، وأُصيب 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في المدينة.وأفادت جمعية الهلال الأحمر في المدينة المحتلة، خلال بيان، بوقوع “5 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس”، موضحة أنّ “3 إصابات بالمطاط، وإصابة (إثر) اعتداء بالضرب، وإصابة قنبلة صوت”.وذكرت الجمعية أنّه “تم نقل إصابتين للمستشفى، أحدها لمستشفى المقاصد، وأخرى للمستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر”.