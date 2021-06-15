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إصابة 17 فلسطينياً بمواجهات مع الاحتلال في القدس

الثلاثاء، 15-06-2021 06:22 م

انطلاق مسيرة الأعلام الاستفزازيّة وإصابات خلال مواجهات بالقدس المحتلة

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 الوكيل الاخباري -  انطلقت “مسيرة الأعلام” الاستفزازيّة في القدس المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء، وأُصيب 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في المدينة.اضافة اعلان


وأفادت جمعية الهلال الأحمر في المدينة المحتلة، خلال بيان، بوقوع “5 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس”، موضحة أنّ “3 إصابات بالمطاط، وإصابة (إثر) اعتداء بالضرب، وإصابة قنبلة صوت”.

وذكرت الجمعية أنّه “تم نقل إصابتين للمستشفى، أحدها لمستشفى المقاصد، وأخرى للمستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر”.

 




 

 


 

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