الإثنين 18-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمانة: استمرار إعفاء كبار السن من أجرة باص عمّان

الطاقة والمعادن تحذر من إعلانات وهمية خادعة

وزارة الداخلية تقر ترتيبات خاصة بجسر الملك حسين

انطلاق معسكرات الحسين الشبابية في معان

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في طوباس

الخليل: الاحتلال يخطر بوقف العمل في 6 مساكن وبإزالة أشجار

بلومبرغ: ديون شركات الطاقة الأوروبية تصل إلى 1.7 تريليون يورو

إجراءات جديدة للسفر عبر جسر الملك حسين

فلسطين: سنعمل على تمديد ساعات العمل بمعبر الكرامة بالتعاون مع الأردن

الزهير تؤكّد على أهميّة تجذير سلوك النزاهة ومكافحة الفساد

الإثنين، 18-07-2022 02:57 م

انطلاق معسكرات الحسين الشبابية في معان

1627930190292


الوكيل الإخباري- انطلقت في مديرية شباب محافظة معان والمراكز التابعة لها، معسكرات الحسين للعمل والبناء، تحت شعار "عطاء وانتماء"، تستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 24 عاما.

اضافة اعلان


وقال مدير مديرية شباب محافظة معان الدكتور مخلد المجالي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن المعسكرات تتضمن فعاليات وبرامج متنوعة تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء للوطن، والولاء للقيادة الهاشمية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات وغرس قيم التعاون بين الشباب.


وأضاف أن المعسكرات تشمل أيضا سواعد الإنقاذ، وأصدقاء الشرطة، والمسارات السياحية، والتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى معسكرات التدريب المهني والعمل التطوعي والأنماط الصحية والتصنيع الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.


وبين أن المعسكرات تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب الحياتية وتمكينهم من التعامل مع متغيرات الحياة بأساليب غير تقليدية، ومساعدة الشباب على مسايرة روح العصر ومواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز قيم العمل التطوعي.


وأشار المجالي إلى أن المديرية اختتمت أمس معسكر سواعد الإنقاذ في معان الذي استمر 3 أيام، وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني ومشاركة 35 شابا، حيث تضمن التدريب على الإسعافات الأولية والتمارين العملية على الإطفاء والإنقاذ.


وأضاف أن معسكر التماسك الاجتماعي في الشوبك تضمن تدريب 25 شابا على مهارات الحياة الأساسية ومهارات إدارة الذات والعمل المشترك.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
XuzEP

الاحتلال يخطر بإزالة بيوت بلاستيكية في قرية كردلة

137234f10dfb32a97d9fd86ba072670e

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في طوباس

f77fe3e1-8923-40c9-9cb3-032e23707fc0

الخليل: الاحتلال يخطر بوقف العمل في 6 مساكن وبإزالة أشجار

ةةةة

فلسطين: سنعمل على تمديد ساعات العمل بمعبر الكرامة بالتعاون مع الأردن

احتلال 4

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط

كهربا-1

فلسطين: أسعار الكهرباء سترتفع إلى حوالي 15.9 %