الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 24-05-2021 10:30 ص

انقذوا حي سلوان .. يسيطر على تويتر

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الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم #انقذوا_حي_سلوان مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، إثر اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين عليه كما فعلوا في حي الجيش جراح في الأواني الأخيرة  .

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وطالب النشطاء، بحسب رصد "الوكيل الإخباري" عبر منصة تويتر، الدفاع عن حي سلوان من غزو وسلب المحتلين في الأراضي المقدسة، منوهين أن الاحتلال ينوي إلى اقتحام 500 فلسطيني في الداخل المحتل.


ولعب النشطاء دور هام وفعال في الأحداث الأخيرة في فلسطين ، حيث ساهم دورهم بإيصال صوت الحق إلى العالم أجمع. 

 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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