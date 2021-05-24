انقذوا حي سلوان .. يسيطر على تويتر

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم #انقذوا_حي_سلوان مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، إثر اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين عليه كما فعلوا في حي الجيش جراح في الأواني الأخيرة .
وطالب النشطاء، بحسب رصد "الوكيل الإخباري" عبر منصة تويتر، الدفاع عن حي سلوان من غزو وسلب المحتلين في الأراضي المقدسة، منوهين أن الاحتلال ينوي إلى اقتحام 500 فلسطيني في الداخل المحتل.
ولعب النشطاء دور هام وفعال في الأحداث الأخيرة في فلسطين ، حيث ساهم دورهم بإيصال صوت الحق إلى العالم أجمع.
انشروا ..#savesheikhjarrah#saveselwan#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#انقذوا_حي_سلوان pic.twitter.com/i1xrpJZ1fd— زيـــن || 💉🩺 (@Zain_Nagdiya) May 24, 2021
طيب نجرب نرفع هاشتاغاتنا بهاي الطريقة همتكم معنا ❤️— Randa 🌻 ملاك الرحمة 💖💉 (@tbhihavenoideas) May 24, 2021
منشن شخص و اطلب منه ينزل تغريدة عن احداث فلسطين الأخيرة و الحالية مع ٣ من هاي الهاشتاغات#IsraeliTerrorism#SaveSheikhJarrah#AlAqsaUnderAttack#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#انقذوا_حي_سلوان#IsraelApartheidstate pic.twitter.com/Js7v8CulBE
وحوش وهمجيين اجرامهم وتخريبهم ما بيخلص ولا بينتهي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم #انقذوا_حي_سلوان #انقذوا_حي_الشيخ_جراح https://t.co/lyeqNOAn2B— Shahed 𓂆🫀 (@shahed_rajab01) May 24, 2021
#انقذوا_حي_سلوان#انقذوا_حي_الشيخ_جراح— 🇵🇸مالك الحزين 🇵🇸 (@Malk_alhzen1119) May 24, 2021
علموا أولادكم أن فلسطين محتلة
وأن المسجد الأقصى أسير
وأن الكيان الصهيوني عدو
وأن المقاومة شرف
وأن لا يوجد دولة اسمها اسرائيل
من لم تكُن فلسطين قضيته الأولى
فلا قضية له ولا مبدأ 🇵🇸 pic.twitter.com/nL8x4ziAUP
صباح الخير— Maysam Ja'far 𓂆 (@Maysam_jafar5) May 24, 2021
يا جماعة مش لازم نوقف نشر عن اللي بصير في حي الشيخ جراح وحي سلوان وغيرهم كثير
ولازم نفعل الهاشتاغات ونوصل صوتنا للعالم مش بعد ما وصلنا والكل صار مهتم نوقف
وتذكر اذا اليوم هم
يمكن بكرة نكون احنا !#انقذوا_حي_سلوان #انقذوا_حي_الشيخ_جراح
إليك يا رب أشكو ضعف قوتي ... #فلسطين_تقاوم #أنقذوا_فلسطيني_48 #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #انقذوا_حي_سلوان #SaveSheikhJarrah #AlAqsaUnderAttack #FreePalestine pic.twitter.com/JMyEM6e2M4— طارق المنضوج Mandhouj Tarek (@AlloLiberte) May 24, 2021
May 24, 2021
نجدد التضامن مع حي الشيخ جراح وحي سلوان— ... (@La_952) May 24, 2021
١٣٠٠ إنسان فلسطيني مهددين بالتهجير القصري والتطهير العرقي من قبل مجرم حرب اسمه "إسرائيل"، ٥٠٠ من حي الشيخ جراح و٨٠٠ من حي سلوان.
افضحوا الاحتلال#فلسطين_قضية_الشرفاء #انقذوا_حي_الشيخ_جراح#انقذوا_سلوان #انقذوا_حي_سلوان #SavePalestine
May 24, 2021