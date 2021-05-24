انقذوا حي سلوان .. يسيطر على تويتر

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم #انقذوا_حي_سلوان مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، إثر اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين عليه كما فعلوا في حي الجيش جراح في الأواني الأخيرة .

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وطالب النشطاء، بحسب رصد "الوكيل الإخباري" عبر منصة تويتر، الدفاع عن حي سلوان من غزو وسلب المحتلين في الأراضي المقدسة، منوهين أن الاحتلال ينوي إلى اقتحام 500 فلسطيني في الداخل المحتل.



ولعب النشطاء دور هام وفعال في الأحداث الأخيرة في فلسطين ، حيث ساهم دورهم بإيصال صوت الحق إلى العالم أجمع.

#انقذوا_حي_سلوان#انقذوا_حي_الشيخ_جراح

علموا أولادكم أن فلسطين محتلة

وأن المسجد الأقصى أسير

وأن الكيان الصهيوني عدو

وأن المقاومة شرف

وأن لا يوجد دولة اسمها اسرائيل

من لم تكُن فلسطين قضيته الأولى

فلا قضية له ولا مبدأ 🇵🇸 علموا أولادكم أن فلسطين محتلةوأن المسجد الأقصى أسيروأن الكيان الصهيوني عدووأن المقاومة شرفوأن لا يوجد دولة اسمها اسرائيلمن لم تكُن فلسطين قضيته الأولىفلا قضية له ولا مبدأ 🇵🇸 pic.twitter.com/nL8x4ziAUP May 24, 2021



يا جماعة مش لازم نوقف نشر عن اللي بصير في حي الشيخ جراح وحي سلوان وغيرهم كثير

ولازم نفعل الهاشتاغات ونوصل صوتنا للعالم مش بعد ما وصلنا والكل صار مهتم نوقف

وتذكر اذا اليوم هم

يمكن بكرة نكون احنا !#انقذوا_حي_الشيخ_جراح صباح الخيريا جماعة مش لازم نوقف نشر عن اللي بصير في حي الشيخ جراح وحي سلوان وغيرهم كثيرولازم نفعل الهاشتاغات ونوصل صوتنا للعالم مش بعد ما وصلنا والكل صار مهتم نوقفوتذكر اذا اليوم هميمكن بكرة نكون احنا ! #انقذوا_حي_سلوان May 24, 2021