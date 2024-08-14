الأربعاء 2024-08-14
03:15 م
محليات
أخبار محلية
اقتصاد محلي
الطقس
شؤون برلمانية
وظائف
الدفاع المدني: التعامل مع 1363 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
يوم وظيفي لكلية الإعلام بجامعة اليرموك الأحد المقبل
تأجيل أقساط القروض عن شهر آب لهذه الفئة
متابعات خاصة
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
وكلاء السياحة والسفر: أعداد المعتمرين لم تتجاوز 5 آلاف منذ بدء الموسم
تعرف على أسعار الزي المدرسي في الأسواق
حادث دهس في الجبيهة
فلسطين
فلسطين
الاحتلال يهدم منازل ومساكن ومنشآت تجارية في القدس والخليل
جيش الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا في الضفة
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين خلال الـ24 ساعة الماضية
ملاعب
ملاعب
السوالمة يقود موقعة الرمثا والحسين
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
مباراتان بافتتاح الجولة الثانية من دوري المحترفين الخميس
أخبار الشركات
أخبار الشركات
شركات البريد السريع تناشد الحكومة لمراجعة قرار نقل التخليص الجمركي من المطار
كابيتال بنك يواصل دعم الابتكار الرقمي ويقدم رعايته لمؤتمر SMARTECH 2024
تكريم بنك الإسكان لرعايته الذهبية لمنتدى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي 2024
أعلن معنا
المزيد
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
محليات
أخبار محلية
اقتصاد محلي
الطقس
شؤون برلمانية
وظائف
متابعات خاصة
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
فلسطين
ملاعب
أخبار الشركات
أعلن معنا
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
☰
تواصل معنا.. لحظة بلحظة
أخبار محلية
اقتصاد محلي
الطقس
شؤون برلمانية
وظائف
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
فلسطين
ملاعب
أخبار الشركات
أعلن معنا
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
×