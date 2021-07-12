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الإثنين، 12-07-2021 03:29 م

باحث فلسطيني يحصل على جائزة الزمالة في طب الدماغ

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الدكتور مالك زبن


الوكيل الإخباري - حصل الباحث الفلسطيني الدكتور مالك زبن، الباحث من معهد أبحاث علم الأعصاب والصحة العقلية (NMHRI) ووحدة الدماغ في جامعة كارديف البريطانية، على جائزة الزمالة ما بعد الدكتوراة في طب الدماغ، من مؤسسة The Guarantors of Brain.

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وستسهّل هذه الجائزة عملية البحث المتمحورة حول استخدام الخلايا القشرية للبشر البالغين، كما ويستكشف الباحث زبن الأساليب العلاجية المحتملة التي تستهدف مسارات الالتهابات العصبية للحد من تلف الدماغ بعد الإصابة.


والباحث زبن هو خريج كلية الطب في جامعة القدس، وحاصل على درجة الدكتوراة في علم الأعصاب (جراحة المخ والأعصاب) من جامعة كارديف، وهو يعمل في قسم الطب النفسي وعلوم الأعصاب السريرية في "كارديف" محاضرًا في جراحة الأعصاب، وله اهتمام خاص بفهم تكوين الخلايا العصبية والمرونة العصبية بعد إصابات الدماغ المؤلمة. 


وأشادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية بحصول الباحث زبن على جائزة الزمالة ما بعد الدكتوراة.


ومن جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني محمود أبو مويس أن مثل هذا التميز للباحثين الفلسطينيين يؤكد أن الشعب الفلسطيني يتشبث بالعلم والمعرفة؛ بالرغم من كل الظروف والتحديات التي تواجهه.


وأكد أبو مويس أن الوزارة لن تدخر جهدًا لدعم الباحثين، إيمانًا منها بأهمية ودور البحث العلمي في النهوض بالمجتمعات والوصول بها إلى الرقي والحضارة والتميز.

 

المصدر : وفا 

 

 

 




 

 


 

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