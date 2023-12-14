الجمعة 15-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قلق دولي إزاء عنف المستوطنين في الضفة الغربية

كتيبة جنين تكشف تفاصيل استهداف قوة إسرائيلية بالمخيم

مشاهد مروعة للدمار الذي أحدثه الاحتلال في جنين - فيديو

باكستان: على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان على غزة

2.7 مليون أردني و730 ألف لاجئ سوري يحتاجون للدعم

الملكة: سلمى مع إخوانها رفاق سلاح الجو .. الله يحميكم

الحوثيون : استهداف سفينة كانت متجهة إلى الاحتلال بطائرة مسيرة

كيربي: حل الدولتين صار بعيد المنال

مسؤولون: بايدن يريد إنهاء الحرب في غضون 3 أسابيع

الأميرة سلمى تشارك في عملية إنزال جوي بغزة - صور

عاجل

مشاهد مروعة للدمار الذي أحدثه الاحتلال في جنين - فيديو

الخميس، 14-12-2023 11:47 م

باكستان: على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان على غزة

5555


الوكيل الاخباري - قالت متحدثة وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، إنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى الخارجية بالعاصمة إسلام أباد، أكدت بلوش أن باكستان تدين بشدة إجراءات "إسرائيل" ضد سكان قطاع غزة.

ولفتت إلى أن "إسرائيل" قصفت المستشفيات وهاجمت منشآت الأمم المتحدة، واستخدمت إجراءات من شأنها أن يكون لها آثار إنسانية وبيئية وديموغرافية طويلة المدى على الشعب الفلسطيني.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
014

قلق دولي إزاء عنف المستوطنين في الضفة الغربية

06123112073554002032547076884874

كتيبة جنين تكشف تفاصيل استهداف قوة إسرائيلية بالمخيم

main_image657b766cc01f3

مشاهد مروعة للدمار الذي أحدثه الاحتلال في جنين - فيديو

main_image657b679f4e0d2

كيربي: حل الدولتين صار بعيد المنال

359970

مسؤولون: بايدن يريد إنهاء الحرب في غضون 3 أسابيع

0010010

ابو عبيدة: تدمير 72 آلية عسكرية اسرائيلية وقتل 36 جندياً خلال 72 ساعة

أخبار متعلقة
222

المغرب: الوضع في غزة "صعب جدا ولا يطاق"

قصف إسرائيلي على غزة .jpg-c082654b-ace0-4627-9684-3b1ff97fb34f

وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى استئناف الهدنة الإنسانية في غزة

420231863713700471785

البرازيل: غزة تئن تحت مستوى غير مسبوق من العنف

ddd

الأمم المتحدة: قلقون لتوسع الحرب لما هو أبعد من غزة

370076135_675326574582782_7262754109574643719_n.jpg-104e4b33-5e0b-43cd-a60e-3855ec3e1a7b

تشييع جثامين الشهداء السبعة في مخيم طولكرم

b676671bb2

الاحتلال يفجر مستودعا للأدوية داخل مستشفى الشفاء