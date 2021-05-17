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الإثنين، 17-05-2021 10:46 ص

بالصور والفيديو.. مشاهد مروعة لمجازر الاحتلال في غزة ويوم دام طويل على أهالي القطاع

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الوكيل الإخباري - أكدت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت مساء أمس الأحد منطقتين في مدينة بيت حانون (شمال قطاع غزة)، لينضموا إلى عشرات الشهداء والجرحى، الذين ارتقوا جراء يوم دام وطويل من المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

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ومساء اليوم الأحد، قال مراسل الجزيرة في غزة إن الغارات دمرت 3 منازل في بيت حانون ومنزلا في جباليا وآخر في بيت لاهيا، كما دمّر القصف مبنى وزارة التنمية الاجتماعية وسواه بالأرض.


وكشف المراسل أن طواقم الدفاع المدني انتشلت العديد من الجثث تحت أنقاض منازل في غزة، معظمهم من الأطفال.

 

وأظهرت مقاطع فيديو -بثها نشطاء على فيسبوك- وصول شهداء المجزرة إلى مستشفى بيت حانون ولحظات إسعاف المصابين.


فيما أظهرت مقاطع أخرى قيام عشرات الشبان الفلسطينيين بحمل بعض مصابي مجزرة بيت حانون بأيديهم، ومحاولة إسعافهم على الأرض مع استهداف القوات الإسرائيلية مناطق متفرقة في القطاع والكوادر الطبية.

 

وتعد مجزرة بيت حانون استمرارا للمجازر التي ارتكبتها إسرائيل أمس ، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء 42 شهيدا؛ بينهم طبيبان، وأكثر من 50 جريحا في قطاع غزة.

 

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن اعتداءات الاحتلال تسببت في نزوح أكثر من 40 ألفا بحثا عن الأمان، مشيرة إلى أن اعتداءات الاحتلال شملت مرافق الخدمات الأساسية الحيوية كالماء والكهرباء.



ولفتت الوزارة إلى أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ارتفع إلى 197؛ بينهم 58 طفلا و34 سيدة.

 

المصدر : الجزيرة

 




 

 


 

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