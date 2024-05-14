بالفيديو .. المقاومة تبث مشاهد للحظة قنص جندي صهيوني وتدمير دبابات في غزة

الوكيل الإخباري- نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مشاهد لقنص جندي في وحدة الهندسة بجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.
من جانبها، نشرت كتائب القسام مشاهد لاستهداف مقاتليها لدبابات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال شمال قطاع غزة.
وتواصل المقاومة الفلسطينية استهدافها لجيش الاحتلال وآلياته المتوغلة في غزة على كافة الجبهات.
#شاهد.. سراايا القدس تعرض مشاهد من عملية قنص جندي ص&يوني يتبع لوحدة الهندسة شرق مدينة غز.ة. pic.twitter.com/a74wTwMJK9— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) May 14, 2024
يا قوَّة الله !— أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) May 14, 2024
مشاهد من التحام مجاهدي القسام
مع جنود العدو وآلياته
في محاور شمال قطاع غزة pic.twitter.com/9BDdKyxwQh