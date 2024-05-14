بالفيديو .. المقاومة تبث مشاهد للحظة قنص جندي صهيوني وتدمير دبابات في غزة

الوكيل الإخباري- نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مشاهد لقنص جندي في وحدة الهندسة بجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

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من جانبها، نشرت كتائب القسام مشاهد لاستهداف مقاتليها لدبابات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال شمال قطاع غزة.





وتواصل المقاومة الفلسطينية استهدافها لجيش الاحتلال وآلياته المتوغلة في غزة على كافة الجبهات.