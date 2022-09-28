بالفيديو.. تشييع مهيب لشهداء جنين

الوكيل الإخباري - شيع الآلاف من الفلسطينيين اليوم الأربعاء، جثامين 4 شبان ارتقوا برصاص الاحتلال أثناء اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم.

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واستشهد أربعة مواطنين، صباح الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها أطراف مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ومحاصرتها منزلًا كان يتواجد فيه عبد خازم شقيق الشهيد رعد منفذ عملية شارع “ديزنغوف” في “تل أبيب” قبل نحو ستة أشهر.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح مقتضب، باستشهاد عبد فتحي خازم، ومحمد محمود ألونة، وأحمد نظمي علاونة، ومحمد أبو ناعسة، برصاص قوات الاحتلال في جنين، فيما أصيب 44 آخرون بالرصاص الحي، بينها إصابات خطيرة وبالغة الخطورة.



وأعلنت القوى الوطنية الإضراب الشامل بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، حدادًا على أرواح الشهداء بمخيم جنين.

