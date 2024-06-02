بالفيديو.. حريق كبير في القدس المحتلة يمتد إلى "متحف إسرائيل"

الوكيل الإخباري- اندلع حريق كبير في الغابات في القدس المحتلة وامتد إلى متحف إسرائيل، الأحد، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن فرق الإنقاذ و4 طائرات إطفاء تعمل على السيطرة على الغابات المشتعلة، في مساحة مفتوحة قرب متحف إسرائيل.
وبعد تقييم الوضع، قررت السلطات الإسرائيلية إخلاء المتحف.
اعلام عبري : حريق كبير في القدس يمتد إلى "متحف إسرائيل"#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/SKeq1tWurv— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 2, 2024
تغطية صحفية: اندلاع حرائق قرب مقر "الكنيست" في القدس المحتلة، قبل قليل pic.twitter.com/mvkLq8LHat— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 2, 2024