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الأحد، 02-06-2024 03:29 م

بالفيديو.. حريق كبير في القدس المحتلة يمتد إلى "متحف إسرائيل"

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الوكيل الإخباري- اندلع حريق كبير في الغابات في القدس المحتلة وامتد إلى متحف إسرائيل، الأحد، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن فرق الإنقاذ و4 طائرات إطفاء تعمل على السيطرة على الغابات المشتعلة، في مساحة مفتوحة قرب متحف إسرائيل.


وبعد تقييم الوضع، قررت السلطات الإسرائيلية إخلاء المتحف.


 




 

 


 

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