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الثلاثاء، 04-06-2024 12:18 م

بالفيديو.. سطو مسلح على بنك في فلسطين

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إن مجهولين نفذوا سطوا مسلحاً على فرع أحد البنوك في بلدة دار صلاح شرق بيت لحم.

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وأوضح ارزيقات، في بيان صحفي مقتضب، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرتا فوراً بإجراءات البحث والتحري، وملاحقة الفاعلين.


وفي وقت لاحق، تمكنت الشرطة والأجهزة الأمنية، وبعد مطاردة في جبال برية بيت لحم، من القبض على أحد الأشخاص المشتبه بهم في مشاركتهم في جريمة السطو، فيما تم التعرف على هوية المشاركين الآخرين وجاري ملاحقتهم.

 

 

وفا

 




 

 


 

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