بالونات حارقة أطلقت من غزة تتسبب في حرائق جنوب الاحتلال

الوكيل الإخباري - أطلقت بالونات حارقة من قطاع غزة الأحد تسببت باندلاع حرائق في جنوب كيان الاحتلال الإسرائيلي، كما أعلن عناصر إطفاء، في أول هجوم من نوعه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

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وأخمد الإطفائيون حرائق أحراج "في ثلاثة مواقع في منطقة صغيرة في أشكول" وفق بيان اشار إلى أن التحقيقات "حددت السبب على أنه بالونات حارقة".





وهذه البالونات أداة أساسية تهدف إلى إشعال النيران في الأراضي الزراعية المحيطة بالقطاع الفلسطيني المحاصر من الكيان المحتل.



وردت إسرائيل أخيرا على هجمات مماثلة بضربات جوية ليلية، مستهدفة منشآت تابعة لحركة حماس في غزة.



وكانت آخر مرة تسببت فيها بالونات حارقة من غزة باندلاع حريق، في 2 تموز.