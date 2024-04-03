بايدن: إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية الفريق الإغاثي في غزة

الوكيل الاخباري - أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن غضبه وحزنه الشديد لمقتل 7 من العاملين بالمجال الإغاثي من منظمة المطبخ المركزي العالمي -بينهم أميركي- في غارة إسرائيلية بقطاع غزة الاثنين، وقال إن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة.

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وقال بايدن في بيان صدر الثلاثاء إن التحقيق الشامل الذي تعهدت إسرائيل بإجرائه في سبب استهداف الفريق الإغاثي، يجب أن يكون سريعا ويؤدي إلى المحاسبة وأن تنشر نتائجه على الملأ.



وأضاف أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة الذين يحاولون تقديم المساعدة التي تشتد حاجة المدنيين إليها.



وانتقد الرئيس الأميركي إسرائيل لعدم قيامها بما يلزم لحماية المدنيين حسب قوله، مشيرا إلى أن بلاده حثت إسرائيل مرارا على فصل عملياتها العسكرية ضد حركة حماس عن العمليات الإنسانية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

