الجمعة 21-05-2021
الوكيل الاخباري
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الجمعة، 21-05-2021 01:19 ص

بايدن: مصر ودولا أخرى بذلت جهودا مهمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار

بايدن


 
 الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقا على وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والإحتلال الصهيوني ليل الخميس الجمعة أنه تحدث لرئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو وأكد على ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية ، مشيرا الى أن نتنياهو وافق على ذلك ووافقت القوى المسلحة بغزة.
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وأضاف بايدن في كلمة مقتضبة له عقب الإعلان عن الإتفاق ليل الخميس الجمعة أن مصر ودولا أخرى بذلت جهودا مهمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأشار الى أن إدارته ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل توفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء غزة ، قائلا "أن هناك موت مأساوي للمدنيين جرى وأعزي العائلات الإسرائيلية والفلسطينية".

 




 

 


 

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