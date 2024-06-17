بايدن يدعو في رسالة بمناسبة عيد الأضحى إلى وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الاخباري - دعا الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة وجهها للعالم الإسلامي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الأحد، إلى تبني اتفاق لوقف إطلاق النار تدعمه الولايات المتحدة في غزة، قائلا، إنه يمثل أفضل وسيلة لمساعدة المدنيين الذين يعانون "أهوال الحرب بين حماس وإسرائيل".

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وبحسب واشنطن تايمز، قال بايدن في بيان "قتل عدد كبير جدا من الأبرياء، بما في ذلك آلاف الأطفال، وفرت عائلات من منازلها وشهدت تدمير مجتمعاتها، انهم يعانون آلاما هائلة، وأعتقد بقوة، أن مقترح وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن الدولي، هو أفضل وسيلة لإنهاء العنف في غزة وبالتالي إنهاء الحرب".



وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" للقبول رسميا باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي حصل على ضوء أخضر من أعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي.