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الثلاثاء، 04-06-2024 03:40 م

بايدن يوضح حقيقة خلافه مع نتنياهو

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن لمجلة تايم الأميركية إن هناك أسبابًا تجعل الناس يستنتجون أن نتنياهو يعمل على إطالة أمد الحرب من أجل الحفاظ على بقائه السياسي.اضافة اعلان


وأضاف أن نتنياهو يتعرض لضغوط هائلة بشأن الرهائن لذا فهو مستعد لفعل أي شيء لاستعادتهم.

وتابع: "يجب أن يكون هناك انتقال إلى حل الدولتين وهذا هو خلافي مع نتنياهو". مشيرًا إلى أن خلافه الأكبر مع نتنياهو يتعلق بما سيحدث بعد الحرب في غزة.

وقال بايدن: "من غير المؤكد ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة. نحن لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "حماس هي المسؤولة عن عدم تنفيذ الصفقة وبإمكانها إنهاء هذا الأمر غدًا".




 




 

 


 

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