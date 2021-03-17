بتر أصابع شاب جراء انفجار لغم في أريحا

الوكيل الإخباري -أصيب، اليوم الأربعاء، شاب جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال شرق مدينة أريحا.

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وقالت مصادر فلسطينية ، إن الشاب علي موسى جهالين (18 عاما) قد أصيب ببتر في أصابعه جراء انفجار لغم أثناء رعيه الأغنام شرق أريحا، وتم تحويله إلى مستشفى بيت جالا، لتلقي العلاج.

المصدر : وفا

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