بتر أصابع شاب جراء انفجار لغم في أريحا

الوكيل الإخباري -أصيب، اليوم الأربعاء، شاب جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال شرق مدينة أريحا.
وقالت مصادر فلسطينية ، إن الشاب علي موسى جهالين (18 عاما) قد أصيب ببتر في أصابعه جراء انفجار لغم أثناء رعيه الأغنام شرق أريحا، وتم تحويله إلى مستشفى بيت جالا، لتلقي العلاج.
المصدر : وفا
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