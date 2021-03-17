الأربعاء 17-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العودات يؤكد على العمل الجاد لخدمة حاضر الأردن ومستقبله

أموال الأيتام تعلق الدوام بمبنى الادارة العامة غدا

مدير مستشفى السلط لـ الوكيل : لم يحدث أمس انقطاع للاكسجين

اربد: مستشفى الاميرة بسمة ضاعف احتياطيات الاوكسجين منذ بدء الجائحة

إغلاق فرع مؤسسة الإقراض الزراعي اليوم في الطفيلة

أول ردة فعل لفتى الزرقاء بعد إصدار حكم الإعدام - فيديو

نقابة المطاعم لـ الوكيل : خدمة الدليفري ستتوقف خلال الحظر الشامل

الأمن يوضح تفاصيل القبض على شخص اعتدى على دورية أمنية في عمان

برنامج الوكيل يستجيب فورا لاتصال مواطن طلب المساعدة في اجراء فحص كورونا

التربية : الاختبار الوطني لتحسين مستوى طلبة الرابع

الأربعاء، 17-03-2021 12:51 م

أثناء رعيه الأغنام

بتر أصابع شاب جراء انفجار لغم في أريحا

9aSD1 (1)
توضيحية


الوكيل الإخباري -أصيب، اليوم الأربعاء، شاب جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال شرق مدينة أريحا.

اضافة اعلان

وقالت مصادر فلسطينية ، إن الشاب علي موسى جهالين (18 عاما) قد أصيب ببتر في أصابعه جراء انفجار لغم أثناء رعيه الأغنام شرق أريحا، وتم تحويله إلى مستشفى بيت جالا، لتلقي العلاج.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
كرك

العثور على جثة متحللة قبالة شاطئ رفح

6051a27442360411b87f9c1a

رئيس الوزراء الفلسطيني : اتصال بين بايدن وعباس قريبا

يعتقب

الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم

احت

الاحتلال يجرف أراضٍ شمال غرب بيت لحم

6050f73a4c59b7310872d89b

الفصائل الفلسطينية توقع على ميثاق شرف يضمن العملية الانتخابية

مستو

مستوطنون يقتحمون الأقصى

أخبار متعلقة
131371

إصابة صيادين برصاص الاحتلال في بحر شمال قطاع غزة

اسعاف-فلسطيني-1

أريحا .. إصابة طفل بانفجار قنبلة من مخلفات الاحتلال