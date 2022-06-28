الثلاثاء 28-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

جمعية وكلاء السياحة: حادثة العقبة لم تؤثر على حجوزات الفنادق

الأمن: الإنتهاء من جمع الأدلة والآثار والعينات بموقع حادثة العقبة

الأمن: 25 من مصابينا في حادث العقبة غادروا المستشفى

الملك يترأس اجتماعا في إدارة الأزمات حول حادثة تسرب الغاز في العقبة

حافلات النقل العام تنفي مشاركتها في إضراب دعا إليه سائقي العمومي

الصفدي يشكر الدول التي أعلنت تضامنها مع الأردن

مواطن يصيب عامل بالرصاص خلال ملاحقة الكلاب الضالة في المفرق

ما حكم قص الشعر والظفر لمُريد الأضحية؟.. الإفتاء توضح

الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد يصل إلى موقع حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة

الثلاثاء، 28-06-2022 03:13 م

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

XooBJ


الوكيل الإخباري- أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفتحت خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر في فلسطين، بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوبا فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وفتحت خراطيم المياه العادمة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر المحافظتين، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف يوميا الصيادين العاملين في بحر القطاع، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

اضافة اعلان

 

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image_750x_62bab9fe28917

الاحتلال يداهم قرية الزبيدات في الأغوار ويصور مركبات

zMy2LzeloErTl2H9uGnEutMdbbCoc0OoPkyIZzZx

الاحتلال يخطر بوقف العمل في ثلاثة منازل بمسافر يطا جنوب الخليل

thumbs_b_c_353fbf327fb2f87a8b77193b6e0b5bcf

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

احتلال 1

الاحتلال يعتقل 5 شبان من محافظة جنين

108010

الاحتلال يخطر بوقف البناء في عدد من المنازل جنوب بيت لحم

GYagi

الاحتلال يهدم بركة زراعية في بيرزيت

أخبار متعلقة
احتلال 6

الاحتلال يعتقل اسيرا محررا من بيت لحم

و

قوات الاحتلال تفجّر منزل منفذ عملية "بني براك" في يعبد

اسعاف فف

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في بيت لحم

1

استشهاد شاب فلسطيني في جنين

9202129155515228700860

الاحتلال يداهم عددا من المحال التجارية جنوب الخليل

22-1

مستوطنون يقتحمون الأقصى