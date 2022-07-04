بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

الوكيل الإخباري - أطلقت زوارق البحرية الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الصيادين جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان



وقالت مصادر، إن زوارق حربية إسرائيلية متمركزة في عرض بحر محافظة رفح جنوبا أطلقت و بكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر رفح وأجبرت الصيادين عنوة على الانسحاب ومغادرة البحر.



يشار إلى أن بحر قطاع غزة أصبح مسرحا يوميا لممارسات الاحتلال ضد الصيادين من إطلاق نار وغاز واعتقال وحتى تعطيل قواربهم ومصادرة شباكهم وحرمانهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

وفا