بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال غزة

الوكيل الإخباري- أطلقت زوارق بحرية الاحتلال، اليوم الخميس، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين شمال غرب محافظة غزة.



وقال مصدر في فلسطين إن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة، وفتحت مضخات المياه العادمة تجاه مراكب الصيادين في بحر منطقتي السودانية والواحة، وأجبرت الصيادين عنوة على مغادرة البحر.



يشار إلى أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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