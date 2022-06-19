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الأحد، 19-06-2022 02:33 م

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

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الوكيل الاخباري- أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر في فلسطين، بأن جنود البحرية الإسرائيلية المتمركزين في عرض بحر محافظة شمال القطاع فتحوا وبشكل عنيف نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر منطقتي الواحة والسودانية، وأجبروا الصيادين عنوة على الانسحاب من البحر.

يذكر أن البحرية الإسرائيلية تتعمد يوميا التنغيص على الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، من خلال إطلاق النار والغاز تجاههم، علاوة على عمليات الاعتقال المستمر بحقهم.

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وفا

 




 

 


 

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