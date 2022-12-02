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الجمعة، 02-12-2022 11:59 ص

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

بحر


الوكيل الاخباري - استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة.

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وأفادت مصادر بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية شمالا، كما فتحت خراطيم المياه تجاهها، دون التبليغ عن إصابات في صفوف الصيادين.


وأشار إلى أن زوارق الاحتلال ومنذ الليلة الماضية وهي تقوم بأعمال استفزازية للصيادين وتطلق النار وقنابل الإنارة تجاههم، كما أجبرتهم على مغادرة البحر.


يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم

 

وفا


 




 

 


 

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