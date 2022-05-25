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الأربعاء، 25-05-2022 07:18 ص

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر رفح

احتلال بحر


الوكيل الإخباري - أطلقت زوارق قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الصيادين في بحر رفح جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر، بأن جنود البحرية الإسرائيلية المتمركزين في عرض بحر رفح فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الصيادين في عرض بحر رفح.


وأشارت إلى أن جنود الاحتلال لاحقوا الصيادين مستخدمين خراطيم المياه على بعد ثلاثة أميال بحرية غرب ميناء رفح وأجبروا الصيادين على مغادرة البحر.
وكانت البحرية الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية صيادين إثنين في بحر رفح وصادرت المركب الذي كانا يعملان عليه.

 

وفا


 




 

 


 

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