السبت 28-05-2022
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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

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السبت، 28-05-2022 11:51 ص

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

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الوكيل الاخباري- استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بنيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر في فلسطين، بأن جنود البحرية الإسرائيلية المتمركزين في عرض بحر القطاع، أطلقوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقة السودانية وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأجبروا الصيادين على مغادرة البحر.

يشار إلى أن الزوارق الإسرائيلية تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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وفا

 




 

 


 

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