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الإثنين، 17-01-2022 03:06 م

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين قبالة شاطئ غزة

غزة


الوكيل الإخباري-أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، النار على مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وفا" نقلاً عن أحد الصيادين، بإطلاق جنود بحرية الاحتلال الرصاص على الصيادين، وفتح خراطيم المياه صوب مراكبهم، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة ما اضطرهم للهروب من المكان إلى شاطئ البحر.

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

وكانت عدة آليات عسكرية إسرائيلية قد توغلت، صباح اليوم، شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط إطلاق نار متقطع، فيما قامت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار وقنابل دخانية، للتغطية على عملية التوغل.

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وفا

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