بحرية الاحتلال تصيب صيادا وتعتقل آخرين في بحر رفح

الوكيل الاخباري - أصيب صياد برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، واعتُقل اثنان آخران، اليوم الإثنين، في بحر محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.



وقال مسؤول لجان الصيادين بغزة زكريا بكر لمراسلنا، إن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين وحاصرت قارب صيد غرب ميناء رفح قبل أن تعتقل الصيادين نافذ رمضان صلاح، ومنيب محمود اشكنتنا.



وأضاف بكر أن بحرية الاحتلال، قد أصابت الصياد حسن مقداد بعيار مطاطي خلال عمله على قارب آخر.



يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي ملاحقة الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة العيش بأمن وسلام.

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