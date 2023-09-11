الإثنين 11-09-2023
الوكيل الاخباري

إصدار وتجديد جوازات السفر والشهادات الحيوية الكترونياً من هذه السفارات والقنصليات - أسماء

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الخاصة بمراجعة لائحة أجور الأطباء

الأحوال المدنية: إصدار 72 ألف جواز سفر للمقدسيين

حقيقة شطب مخالفات السير المُسجلة قبل قانون السير الجديد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

المغرب في سباق مع الزمن للعثور على ناجين إثر الزلزال المدمر

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وترقب لقرار الفيدرالي حول أسعار الفائدة

الأمن يكشف تفاصيل القبض على مطلوب خطر جدا ومسلح في البادية الشمالية

الخارجية تتابع مع الأردنيين في ليبيا بعد إعصار "دانيال"

الأمن ينشر فيديو هام قبيل دخول قانون السير المُعدل حيز التنفيذ

الإثنين، 11-09-2023 10:41 ص

بحرية الاحتلال تصيب صيادا وتعتقل آخرين في بحر رفح

احتلال بحر


الوكيل الاخباري - أصيب صياد برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، واعتُقل اثنان آخران، اليوم الإثنين، في بحر محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال مسؤول لجان الصيادين بغزة زكريا بكر لمراسلنا، إن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين وحاصرت قارب صيد غرب ميناء رفح قبل أن تعتقل الصيادين نافذ رمضان صلاح، ومنيب محمود اشكنتنا.

وأضاف بكر أن بحرية الاحتلال، قد أصابت الصياد حسن مقداد بعيار مطاطي خلال عمله على قارب آخر.

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي ملاحقة الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة العيش بأمن وسلام.

اضافة اعلان

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اقصى

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

القدس 2

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من القدس

ة

سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 221

اسعاف 5

إصابة طفلين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال لأريحا

احتلال 55

الاحتلال يعتقل شابا من جنين

02084036034972814237077743874423

الاحتلال يطلق النار صوب الصيادين في بحر رفح

أخبار متعلقة
احتلال بحر

بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين من غزة

ط

الاحتلال يتوغل شرق قطاع غزة

احتلال 1

الاحتلال يعتقل 7 شبان جنوب جنين

احتلال بحر

بحرية الاحتلال تعتقل صيادين قبالة بحر غزة

اقصى 4

مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

000

الاحتلال يتوغل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة