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الأربعاء، 22-02-2023 12:50 م

بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين شمال قطاع غزة

احتلال بحر


الوكيل الإخباري - اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، أربعة صيادين خلال عملهم في بحر محافظة شمال قطاع غزة، واستولت على معداتهم.

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وأفادت مصادر، بأن جنود بحرية الاحتلال المتمركزين في بحر محافظة شمال القطاع اعتقلوا أربعة صيادين، وهم: عمر محمد بكر، وإبراهيم محمد بكر، ومنصور محمد بكر، ومحمد جمال بكر، خلال عملهم في منطقة بحر الواحة، وجميعهم من محافظة غزة.


وأشار إلى أن جنود البحرية الإسرائيلية استولوا على مركب ومعدات صيد خاصة بالصيادين الأربعة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بعد ملاحقة الصيادين ومحاصرتهم منذ الصباح.


يذكر أن البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، وتقوم بين الفينة والأخرى باعتقالهم والاستيلاء على معدات الصيد والمراكب الخاصة بهم.


وفا 


 




 

 


 

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