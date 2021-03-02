الثلاثاء 02-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التعديل الوزاري وعودة سعد جابر يُلهبان مواقع التواصل

تجار الألبسة لـ الوكيل: تأجيل عرض بضائع فصل الربيع

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

اول تعليق لوزير الداخلية بعد تقديم استقالته

الأوقاف لـ الوكيل : ننتظر قرارا من السعودية بشأن الحج

الامن يكشف عقوبة عريس الزرقاء

المركزي والبحث الجنائي يُحذران الأردنيين

مستجدات في قضية محاولة خطف فتاة قاصر

تقرير هام لديوان المحاسبة أمام الخصاونة الخميس

تفاصيل القبض على عريس الزرقاء

الثلاثاء، 02-03-2021 04:05 م

أطلقوا الرصاص عليهم

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر غزة

015017618eb6f5c8df65b19dc6d7de76
توضيحية


الوكيل الإخباري - هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين بالرصاص وفتحت صوبها خراطيم المياه على بعد ثلاثة أميال غرب منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

اضافة اعلان

وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص وفتحوا خراطيم المياه على مراكب الصيادين وهي على بعد ثلاثة أميال قبالة بحر السودانية، ما ألحق أضراراً في مركب صيد، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين أضطروا لترك البحر والهروب إلى الشاطئ.


وتتعمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

 

المصدر : وفا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8a1d19f3-1dcb-4545-8bed-703d57d35743

الاحتلال يهدم بركسا جنوب الخليل

oL5Yo1xRxbtkj4MsxsiaD8eyj5aFPS0bgtBx1zrL

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من طولكرم

0b1f103e-a124-433b-b0b6-7f194ae87856-1614684406

نابلس .. مستوطن يحاول دهس فلسطينيين

a086689e-cd5a-4902-9d2e-a30c7142ebcb

53 مستوطنا يقتحمون الأقصى

41904931_401

الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات

0a0b012b-6653-4ae9-bedc-b49b3092b6c9

الاحتلال يهدم منزلا في العيسوية بالقدس

أخبار متعلقة
mwumK

بحرية الاحتلال تصيب طفلتين بالرصاص في غزة

unnamed (1)

آليات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة

unnamed

الاحتلال يتوغل شمال قطاع غزة

رص

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص في رام الله

مو اجهات

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

8024B6CE-A01A-481C-B3EE-C833A247DA5A

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في رام الله