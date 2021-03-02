بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر غزة

الوكيل الإخباري - هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين بالرصاص وفتحت صوبها خراطيم المياه على بعد ثلاثة أميال غرب منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص وفتحوا خراطيم المياه على مراكب الصيادين وهي على بعد ثلاثة أميال قبالة بحر السودانية، ما ألحق أضراراً في مركب صيد، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين أضطروا لترك البحر والهروب إلى الشاطئ.



وتتعمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

المصدر : وفا

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