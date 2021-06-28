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الإثنين، 28-06-2021 03:09 م

بدء إدخال الوقود المخصص لمحطات الكهرباء إلى غزة

بدء


الوكيل الإخباري - بدأت صباح اليوم الاثنين، عملية ادخال الوقود المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوبًا، وذلك ضمن المنحة القطرية.

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واوضحت مصادر فلسطينية، أنها المرة الأولى التي يدخل فيها الوقود إلى المحطة ضمن المنحة القطرية بعد ان توقف منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع منتصف ايار الماضي.


من جهتها، عبرت شركة توزيع الكهرباء في تصريح صحفي، عن ارتياحها للسماح بإعادة ضخ الوقود المخصص لتشغيل محطة التوليد عبر كرم أبو سالم صباح اليوم، آملة أن تستمر عمليات ضخ الوقود للمحطة بشكل يومي وميسر دون عوائق ودون ربط ملف الكهرباء بالوضع السياسي.


واكدت الشركة، أن أي مساس بمنظومة الكهرباء ومكوناتها المختلفة يؤثر بشكل مباشر وخطير على حياة المواطنين في المقام الأول، وهو يصادر حقا أصيلا من حقوقهم الطبيعية التي كفلتها القوانين الدولية.

 

واشارت الى ان جدول توزيع الكهرباء المعمول به حاليا هو 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل مع عجز من 2-3 ساعات بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ومع استئناف ادخال الوقود للمحطة فمن المتوقع أن يتم تشغيل مولد ثالث وهذا من شأنه دعم جدول التوزيع بكمية كهرباء من 20 – 25 ميجاواط اضافية مما سينعكس بالإيجاب على الجدول خلال يومين على أبعد حد وسيعلن عن خطة التوزيع في حينه.


وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، سمحت صباح اليوم، بإدخال شحنة الوقود الى القطاع عبر معبر كرم ابو سالم.

 

المصدر : بترا

 




 

 


 

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