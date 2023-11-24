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الجمعة، 24-11-2023 08:07 ص

بدء سريان الهدنة في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - بدأ سريان الهدنة في قطاع غزة بتوقيت الساعة السابعة صباحا بتوقيت فلسطين (الخامسة بتوقيت غرينيتش).

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وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام كشفت تفاصيل الاتفاق المبرم مع إسرائيل حول الهدنة الإنسانية في غزة.

وقالت في بيان،أن التهدئة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.


وأشارت إلى أنها تنص على توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، على أن يتوقف الطيران المعادي أيضا عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.


 




 

 


 

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