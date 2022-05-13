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الجمعة، 13-05-2022 01:57 م

بدء مراسم تشييع جثمان أبو عاقلة بمسقط رأسها بالقدس

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الوكيل الإخباري - بدأت ظهر اليوم الجمعة، مراسم تشييع جثمان مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في مسقط رأسها بالقدس المحتلة.اضافة اعلان


وأغلقت شرطة الاحتلال، الطرق والمداخل المؤدية إلى المستشفى الفرنسي حيث جثمان الشهيدة أبو عاقلة.

يأتي ذلك بعدما اقتحمت شرطة الاحتلال، المستشفى الفرنسي.

ومنعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، تعليق صور ويافطات تحمل صورة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أمام كنسية الروم الكاثوليك.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن شرطة الاحتلال منعت الشبان من تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة ولافتات تندد بجريمة اغتيالها أمام كنيسة الروم الكاثوليك، حيث ستقام جنازتها، واحتجزت بعضهم.

وأضافت أن الاحتلال فرض مخالفات كيدية بحق المواطنين المتواجدين في محيط المستشفى الفرنساوي، في حي الشيخ جراح شرق القدس، قدموا لتشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة الموجود في المستشفى، قبل الصلاة عليه في كنيسة الكاثوليك بالبلدة القديمة.

وقررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، تمهيداً لتشييع جثمان مراسلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة.

وسيوارى جثمان أبو عاقلة الثرى، بعد ظهر اليوم، في مقبرة صهيون المجاور للبلدة القديمة.




 




 

 


 

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