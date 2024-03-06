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الأربعاء، 06-03-2024 08:09 ص

برنامج الأغذية يفشل باستئناف تسليم المساعدات لشمال غزة

طط


الوكيل الاخباري - أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة فشل محاولته لاستئناف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة الذي صار على شفا المجاعة.

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وقال البرنامج إنه أرسل قافلة مساعدات غذائية من 14 شاحنة إلى شمال غزة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعادها بعد انتظار دام 3 ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة.


وأفاد كارل سكاو نائب المدير التنفيذي للبرنامج بأنه "رغم أن القافلة لم تصل إلى الشمال لتوفير الغذاء لمن يعانون الجوع، فإن برنامج الأغذية العالمي يواصل استكشاف كل السبل الممكنة للقيام بذلك".


وكان البرنامج قد أوقف تسليم المساعدات مؤقتا في 20 فبراير/ شباط الماضي بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة.


 




 

 


 

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