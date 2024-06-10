برنامج الغذاء العالمي يوقف مساعداته عبر الرصيف الأميركي

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مديرة برنامج الغذاء العالمي أن البرنامج أوقف المساعدات لغزة عبر الرصيف الأميركي بسبب مخاوف أمنية.

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وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أول أمس السبت الماضي مجزرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد قصف مدفعي وجوي عنيف، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات، وذلك تزامنًا مع عملية شنها الاحتلال - بتعاون أميركي - مكنته من استعادة 4 محتجزين كانوا قرب المناطق التي تعرضت للقصف.



وذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيل استخدمت الرصيف العائم - الذي بنته واشنطن لإيصال المساعدات الإنسانية - في العملية.



